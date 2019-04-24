ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الحلقة الثانية من برنامج "على القمة" هذا الأسبوع، يتحدث حسين سجواني عن رأيه في السوق العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص التي يمتلكها الأفراد والشركات في الفترة الحالية.

كما ويكشف سجواني عن الخصائص التي جعلت من شركته "داماك" العقارية تتميز عن غيرها من الشركات خلال 18 عاما مضت.

ومع دخول إمارة دبي في سباق مع الزمن قبل انطلاق اكسبو 2020، يشاركنا سجواني رأيه في كيفية استفادة الشركات والقطاعين العام والخاص من إقامة هذا الحدث المهم في الإمارة، والفائدة التي ستحل على البلد بصورة عامة.