محكمة يابانية تفرج للمرة الثانية عن كارلوس غصن بكفالة.. فما قيمتها؟  

هونج كونج، (CNN) – قررت محكمة في العاصمة اليابانية طوكيو، الخميس، إطلاق سراح كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان العملاقة لصناعة السيارات، بكفالة بلغت قيمتها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، وذلك بعد أقل من شهر على إعادة اعتقاله بتهم جديدة.

وسبق إطلاق سراح غصن، وهو أحد أباطرة صناعة السيارات على مستوى العالم، بكفالة من قبل محكمة في طوكيو، أوائل مارس/آذار الماضي، بعد أن قضى 108 أيام في السجن.

ويعد الإفراج عن كارلوس غصن، الخميس، أحدث تطور في قصة قانونية، شهدت اعتقال الرئيس السابق لشركات نيسان، ورينو عدة مرات وسجنه مرتين.

وتم إعادة اعتقال غصن في بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، بتهم جديدة تتعلق بسوء السلوك المالي، الأمر الذي وصفه غصن بأنه "شائن وتعسفي".

ويتهم المدعون العموميون في اليابان غصن بتحويل 5 ملايين دولار من أموال شركة نيسان إلى شركة لتجارة السيارات كان يسيطر عليها.

وينتظر غصن، المحاكمة أيضًا بتهم أخرى منفصلة، مفادها أنه قلل من دخله لسنوات، وأساء استغلال منصبه، عن طريق نقل خسائر استثماراته الشخصية إلى دفاتر شركة نيسان، وهو ما ينفيه غصن، متهما المديرين التنفيذيين في "نيسان" بالتآمر لإزاحته من السلطة.

منذ اعتقاله للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تم إقالة غصن من منصبه في كرئيس لشركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي"، فيما استقال من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس إدارة شركة رينو.