"فيسبوك" تستعد لدفع غرامة بمليارات الدولارات.. فما السبب؟

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) – تستعد شركة "فيسبوك"، لدفع غرامة ضخمة، من المتوقع أن تفرضها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة "FTC" على الشركة، بعد عام من فضائح انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.

قالت شركة "فيسبوك"، على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنها تتوقع أن يؤدي التحقيق الذي تجرية لجنة التجارة الفيدرالية، إلى توقيع غرامات تتراوح بين 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، فيما رفض ورفض متحدث باسم "FTC" التعليق.

وأضافت الشركة، أنها جنبت مخصصات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، من أرباح الربع الأول من العم الجاري 2019 لهذا الأمر، مما أدى إلى حدوث إنخفاض حادة في أرباح الشركة عن هذه الفترة.

وبلغت أرباح "فيسبوك"، في الثلاثة أشهر الأول من 2019، نحو 2.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 51٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الشركة إيرادات بـ15 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، بزيادة 26٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

وقال ديفيد فاينر، المدير المالي لـ"فيسبوك"، في اتصال هاتفي مع المحللين، الأربعاء، بعد صدور تقرير الأرباح، "لم يتم حل هذه المسألة، لذلك يظل مبلغ الدفع الفعلي غير مؤكد، مع ذلك فإننا نقدر هذا الملبلغ في نطاق خسائر تراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار".

ورغم تأكيد شركة "فيسبوك"، لمسألة الغرامة الضخمة، والتي كانت مجمرد شائعات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن ذلك لا يبدو أنه أزعج المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم "فيسبوك"، بما يصل إلى 10٪ خلال تداول الأربعاء، ورغم الإعلان عن هذه الأخبار.

وتعتبر الغرامة، بمثابة أول عقوبة مالية على "فيسبوك" في الولايات المتحدة، منذ أن ظهرت فضيحة الإخفاق في حماية بيانات المستخدمين، في مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين، يخضع موقع "فيسبوك"، للتدقيق لقيامه بتقديم المزيد من بيانات مستخدميه إلى الشركات.

وأثارت كلتا الحالتين احتمال أن تكون "فيسبوك"، قد انتهكت اتفاقية موقعة مع "FTC" عام 2011، والتي تتطلب من الشبكة الاجتماعية أن يكون لديها "برنامج خصوصية شامل" والحصول على "موافقة صريحة" من المستخدمين قبل مشاركة بياناتهم.

وأشارت توقعات المحللين، إلى أن شركة "فيسبوك"، كانت ستسجل انخفاضًا في الأرباح، حتى بدون الغرامة المزمعة، وذلك في ظل إعلان الشركة سابقًا أنها تتوقع زيادة إجمالي المصاريف بنسبة 40٪ إلى 50٪ في عام 2019 مقارنة بالعام السابق، بسبب ضخ المزيد من الاستثمارات في تعزيز وسائل الأمان وحماية بيانات المستخدمين.