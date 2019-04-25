خامنئي: مؤامرات أمريكا لن تمر دون رد.. وسنصدر نفطنا قدر ما نشاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قال المرشد الإيراني الأعلى، علي الخامنئي، إن محاولات الولايات المتحدة، لغلق طرق صادرات النفط الإيراني، لن تجد نفعا ولن تحقق شيئا، وإن إيران ستصدر نفطها بالقدر اللازم والذي تشاءه.

وأكد خامنئي، أن عداء الولايات المتحدة الأمريكية ومؤامرتها ضد إيران، فيما يتعلق بموضوع النفط، لن يمر دون رد، وأن الشعب الإيراني ليس شعبا يستكين ويتفرج عن من يتآمروا ضده.

جاءت تصريحات المرشد الإيراني، خلال لقائه الأربعاء، آلاف العمال من أنحاء البلاد بمناسبة بداية الأسبوع الوطني للعمل والعمال، وفقا للموقع الإعلامي الرسمي لمكتب خامنئي.

وتابع خامنئي، "العدو ركز ضغوطه على الجانب الاقتصادي، لإركاع الشعب الإيراني، ولكن عليه أن يعلم بان هذا الشعب لن يركع أبداً، وسيستفيد من فرصة الحظر لتحقيق النمو والازدهار ولن يدع ممارسات أمريكا العدائية تمر بلا رد".

وقال "ازدهار الإنتاج يعد من الأركان الرئيسية للاقتصاد المقاوم الذي إذا تحقق، فان قرارات قادة الدول المعادية، حول النفط والقضايا الاقتصادية لن يكون لها تأثير يذكر".

وأضاف "رغم أن الحظر يخلق المشاكل في بعض الحالات، ولكن لو تمت مواجهته بصورة منطقية وصحيحة، فانه سيصب في مصلحة البلاد، لأن الحظر من شأنه أن يؤدي للاعتماد على الطاقات والقدرات والابداعات الداخلية".

وحول محاولات أمريكا لغلق طرق صادرات النفط الإيراني، قال خامنئي، إن الشعب الإيراني الحيوي، والمسؤولين اليقظين أثبتوا أنهم لو اعتزموا سيفتحون جميع الطرق المغلقة، ومن المؤكد أن محاولة الأمريكان هذه لن تحقق شيئا، وأن إيران ستصدر النفط بالقدر اللازم والذي تشاءه.

واعتبر المرشد الإيراني، أن تصعيد الضغوط النفطية الأمريكية ضد بلاده، وسعيها لخفض الاعتماد على بيع النفط، فرصة سانحة وسنستفيد منها للمزيد من الاعتماد على الطاقات الداخلية.