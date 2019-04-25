الملياردير الإماراتي حسين سجواني لـCNN: هذا هو شكل علاقتي بترامب

الملياردير الإماراتي حسين سجواني: هذا هو شكل علاقتي بترامب

حسين سجواني: السوق العقاري "مستقر" الآن والذكي هو من ينتهز الفرصة

رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني يتحدث عن النجاح والفشل في حياته

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع، يتحدث رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني عن المشاريع التي تنفذها "داماك" خارج حدود دولة الإمارات.

ويركز سجواني خلال المقابلة على وضع الاستثمارات في بريطانيا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومدى تأثير ذلك على أوضاع العقارات.

كما يتحدث سجواني عن إمكانية التوسع في الدول العربية، وشكل العلاقة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.