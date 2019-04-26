سفارة أمريكا بالعراق تكشف تقديرات حجم ثروة مرشد إيران علي خامنئي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت السفارة الأمريكية في العراق، الجمعة، الضوء على حجم الفساد في إيران والذي يصل إلى قمة هرم السلطة، لافتة إلى أن حجم ثروة المرشد الأعلى بالبلاد، علي خامنئي، تقدر بـ200 مليار دولار.

يستشري الفساد في جميع مفاصل #النظام_الإيراني، بدءا من القمة. فممتلكات مرشد النظام علي #خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار... Posted by U.S. Embassy Baghdad on Thursday, April 25, 2019

جاء ذلك في بيان نشرته السفار الأمريكية بالعراق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة. فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من ابناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت اليه إيران بعد أربعين عاما من حكم الملالي.."

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تضيق الولايات المتحدة الأمريكية الخناق أكثر على النظام الإيراني عبر العقوبات التي كان آخرها إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارا من مطلع مايو/ آيار المقبل، وأن السعودية والإمارات والولايات المتحدة سيسدون العجز في السوق.

ورحبت السعودية من جهتها بالقرار، وقالت إنها ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي والحفاظ على توازنه، حسب تصريحات لوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح.

ويذكر أن إيران تنتج نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مقابل إنتاج بـ3.55 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الماضي، حسب أحدث تقرير لأوبك، وتوقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2019.