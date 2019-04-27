دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، عن إطلاق صندوق استثماري جديد باسم "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" برأسمال مليار دولار، يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرا له.

ويستهدف الصندوق الجديد فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات إدارة الأصول، والتمويل المتخصص، والبنية التحتية المالية، ووفقا لبيان لشركة مبادلة، الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتتركز مهام الصندوق الجديد، في استثمار الفرص التي تساهم في اجتذاب شركات لسوق أبوظبي العالمي، وذلك من أجل تحقيق عوائد جذابة، وتحقيق تأثير إيجابي في تعزيز مكانة السوق.

وبحسب البيان، يقوم النهج الاستثماري لصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز، على أربعة محاور، تشمل إحداث تأثير ايجابي في البيئة المالية، والاستفادة من المزايا التنافسية لأبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وتحقيق العوائد المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة في سوق ابوظبي العالمي.

وقال وليد المقرب المهيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في "مبادلة"، إن الصندوق الاستثماري الجديد، سيصبح جزءاً من سوق أبوظبي المالي في مرحلة مهمة من مراحل تطور هذا السوق المالي العالمي، مضيفا "نحن على ثقة من تحقيق عوائد جذابة فضلاً عن إحداث أثر إيجابي على منظومة سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك الممولين والمستثمرين ومزودي الخدمة".

من جانبه قال غاي هيرلي، الرئيس التنفيذي لـصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز، إن متانة اقتصاد أبوظبي توفر فرصاً هائلة لتحقيق عوائد قوية، كما أن أبوظبي بوصفها بوابة دخول للمنطقة وإلى أهم الأسواق المالية تتيح فرصاً استثنائية للشركات التي تطمح لتوسعة نشاطها عالمياً.