الرئيس الصيني: اتفاقات بـ64 مليار دولار في منتدى الحزام والطريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن اتفاقات التعاون الموقعة في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، خلال منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي عقد في بكين، تقدر بأكثر من 64 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وقال شي، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت، للحديث عن نتائج اجتماع الطاولة المستديرة الذي حضره قادة من 40 دولة ومنظمة دولية، "تحدثنا بشكل إيجابي عن تقدم التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وأهميته، وتشاركنا الرأي بأن التعاون في إطار المبادرة فتح بوابة لفرص الرخاء المشترك".

وأضاف، "دعمنا جميعا فكرة تطوير شراكة عالمية من أجل الارتباطية، واتفقنا على تعزيز آليات التعاون، لقد دعمنا جميعا تعاونا أكثر واقعية لتحقيق المزيد من النتائج الملموسة".

ودعا شي، خلال اجتماع مائدة مستديرة للقادة المشاركين في المنتدى، إلى تضافر جهود جميع الأطراف لتعزيز التنمية عالية الجودة للحزام والطريق.

وأوضح شي أنه في إطار مبدأ التشاور الواسع والمساهمة المشتركة وتقاسم المنافع، أعطى المشاركون في مبادرة الحزام والطريق زخما جديدا للنمو الاقتصادي العالمي، وفتحوا مجالا جديدا للتنمية العالمية منذ انعقاد منتدى الحزام والطريق الأول للتعاون الدولي في عام 2017.

ودعا شي جميع الأطراف إلى أن تدفع معا التنفيذ المكثف والدقيق والبناء المشترك للحزام والطريق، علاوة على تحقيق فوائد كبرى لشعوب الدول كافة.

وأكد شي على العمل المشترك لجميع الأطراف لتحديد أولويات التعاون والتركيز على تعزيز الترابط الشامل، داعيا إلى تشجيع المزيد من الدول والشركات على المشاركة التامة في توسيع المصالح المشتركة.

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته أمام المنتدى، إن الركائز الخمس لمبادرة الحزام والطريق، (تناسق السياسات وترابط المنشآت وسلاسة القنوات التجارية وتداول الأموال وتفاهم الشعوب)، تعد بمثابة أعمدة مفاهيمية يمكن ترجمتها إلى تقدم حقيقي لجميع الشعوب.

وحضر المنتدى نحو 5 آلاف مشارك من أكثر من 150 دولة و90 منظمة دولية.

وفي الفترة ما بين 2013 و2018، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول الأخرى المشاركة في المبادرة، 6 تريليونات دولار، وتجاوزت استثمارات الصين في الدول المشاركة في المبادرة 90 مليار دولار.