الصندوق العربي للإنماء يدعم السودان بقرض جديد.. فما قيمته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --وقعت دولة السودان، اتفاقية قرض جديد، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ 200 مليون دولار، وذلك خلال مشاركة السودان في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية التي تعقد بدولة الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فإن هذا القرض الذي تم التوقيع عليه السبت، سيستخدم في دعم المشروعات التنموية في السودان.

ويمثل هذا القرض، الدعم المالي الثاني الذي تقدمة دول عربية للسودان، بعد تولي المجلس العسكري، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهاني، مقاليد إدارة البلاد، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.

وتسببت الأزمات الاقتصادية الطاحنة وتدهور سعر العملة السودانية، في ارتفاع كبير في أسعار السلع خاصة الخبر والوقود، مما أدى إلى خروج ملايين السودانيين للشوراع احتجاجا على غلاء الأسعار، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير مطلع الشهر الجاري.

ويعاني الاقتصاد السوداني، من ارتفاع كبير ومتلاحق في معدل التضخم، ونقص في السيولة والوقود وسلع أساسية أخرى.

وكانت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، قدمتا للسودان دعما ماليا بقيمة 3 مليارات دولارات، خلال شهر إبريل/نيسان الجاري.

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

ويضم الصندوق العربي، في عضويته كل الدول العربية، ويطبق في عملياته "قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، ولا دخل للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً.