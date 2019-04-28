الإمارات تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

الأحد ،

نشر الأحد ، 28 ابريل / نيسان 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أودع صندوق أبوظبي للتنمية مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، خلال حفل أقيم في أبوظبي الأحد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشكل هذا المبلغ جزءا من حزمة المساعدات المشتركة التي أعلنت السعودية والإمارات عن تقديمها للسودان، الأحد الماضي، وقيمتها 3 مليار دولار.

ووقع مدير أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ومدير عام الأسواق المالية في البنك المركزي السوداني، آمنة ميرغني حسن، على تحويل المبلغ المذكور للسودان.

وتهدف هذه المساعدة إلى "دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان"، وفقا لوام.