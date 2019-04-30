البحرين توقع عقودا بملياري دولار مع شركات فرنسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --وقعت مملكة البحرين، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع شركات ومؤسسات فرنسية، بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للعقود الفرنسية البحرينية الحالية إلى 4.63 مليار دولار.

وتم توقيع هذه العقود، الإثنين، على هامش الزيارة التي يجريها العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى فرنسا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري في مجالات متنوعة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، شملت الاتفاقيات التي وقعها وفد الأعمال البحريني، مذكرة تفاهم بين شركتي تطوير البحرينية، وتوتال الفرنسية، تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في مملكة البحرين.

وتم توقيع 5 اتفاقيات، بين شركة طيران الخليج، وشركات "إيبكور" و"ثاليس" و"ميشيلان" و"سي إف إم" و"سافران"، واتفاقيتان وقعتهما شركة أصول، مع شركتي أموندي أست مانجمنت و"تيكاهو"، حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بسوق المال، والاتفاقية الثانية بالاستثمارات البديلة، واتفاقية وقعتها شركة يوسف بن أحمد كانو مع شركة أكسا للتأمين وتتناول تشييد مبنى المكاتب الرئيسية للشركة العالمية في البحرين.

ووقعت شركة مطار البحرين، ثلاث اتفاقيات مع شركات فرنسية وهي "ثاليس" و"إي دي بي آي" و"جيه سي ديكاوكس" والتي تهدف على التوالي إلى تنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا معلومات الاتصال ضمن برنامج تحديث المطار، إلى جانب التصميم والإشراف على برنامج تحديث المطار، بالإضافة إلى الإعلان عن حق الامتياز لمدة عشر سنوات.

وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، قد افتتح أعمال غداء عمل عقد بالمناسبة، وضم مشاركة 100 من رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الفرنسيين بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون الاستثماري والتجاري بين الطرفين وبحث سبل تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال البحرينية والفرنسية.

من جانبه، قدم وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، عرضا حول مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين، وفرص التعاون البحريني الفرنسي في هذا المجال، كما استعرض خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال البحرينية.