الفالح: السعودية مستعدة لتلبية الاحتياجات النفطية لتعويض النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة مستعدة لتلبية أي احتياجات نفطية عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي واشنطن الإعفاءات الممنوحة لمستهلكي النفط الخام الإيراني.

وأكد الفالح، في حوار مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن بلاده تتعهد بالقيام بذلك في إطار اتفاقية "أوبيك بلس"، مضيفا في الوقت ذاته أن السعودية لن تضطر إلى تجاوز حدها المعهود في الإنتاج لتلبية هذه الاحتياجات.

وتابع الفالح بالقول: "كما تعلمون، فحتى نهاية مايو/ أيار المقبل سيكون إنتاجنا أقل من المحدد، وهو أقل من 10 ملايين برميل في اليوم، ومعدل صادرات يبلغ 7 ملايين برميل حتى نهاية مايو/ أيار."

أما بشأن العلاقة مع واشنطن، قال الفالح: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية جدا، فهناك تنسيق مشترك بشأن سياسات الطاقة، والتكنولوجيا، والجودة، والتغير المناخي، إضافة إلى تشارك وجهات نظرنا حول أسواق الطاقة ومستقبلها".

أما بشأن التعاون مع روسيا، قال الفالح: "إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، يعتبر الفضاء واحدا من المجالات التي نرغب باستكشافها، إلى جانب مجال الزراعة، الذي سنركز فيه على شراء منتجات من روسيا تساهم في توفير الاحتياجات لسوق الغذاء السعودية."