دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، صادرات بلاده من الأفلام والمسلسلات مشيرا إلى أنها احتلت المرتبة الثانية في العالم، وفقا لما ذكرته وكلة الأناضول التركية.

وقال أردوغان: "صادراتنا من الأفلام والمسلسلات بلغت 350 مليون دولار وتركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة"، وفقا للأناضول.

وتطرق الرئيس التركي إلى نمو قطاع السياحة في تركيا، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت تستقبل السياح خلال المواسم الـ4 من السنة.

وقال أردوغان إن حكومته تسعى إلى جعل الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات التي تحقق فائضا في الحساب التجاري، وفقا للوكالة التركية.