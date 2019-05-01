وزير النفط الإيراني: لا يمكن للتصريحات الأمريكية التحكم بأسواق النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إنه لا يمكن للتصريحات الأمريكية أن تتحكم بأسواق النفط، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض إيراني للنفط الرابع والعشرين.

وقال زنغنه في المؤتمر الصحفي إن العلاقات الدولية ليست بالسهولة التي تتوقعها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.

وأكد زنغنه أنه لا يمكن المخاطرة بأسواق النفط بكلمات وخطابات استعراضية قد تخلق أجواء نفسية سيئة".

إضافة إلى ذلك، قال زنغنه إن حلفاء واشنطن كانوا يفرضون أنفسهم ويتفاخرون بقدرتهم على سر العجز الناتج عن فرض عقوبات على النفط الإيراني.