قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة في العالم.. ما هي مرتبة السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفع حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة في 2018 إلى 1.822 ترليون دولار، أي بنسبة 2.6 في المائة عما كان عليه في 2017، وفقا لإخصائيات جديدة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

الدول التي احتلت قائمة الأعلى إنفاقا هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والمملكة العربية السعودية، والهند، وفرنسا، فشكل مجموع إنفاقها على الأسلحة نسبة 60٪ من مجموع الإنفاق العالمي.

وارتفع حجم إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية على الأسلحة بنسبة 4.6٪، ليصل إلى 649 مليار دولار في 2018.

أما الصين، ثاني أكبر الدول إنفاقا على الأسلحة، فقد ارتفع حجم إنفاقها بنسبة 5٪، ليصل إلى 250 مليار دولار في 2018.