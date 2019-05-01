لا صفحة لـSouq.com في الإمارات بعد اليوم... هذه هي الصفحة الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – الآن.. إن حاولت زيارة موقع سوق دوت كوم للتسوق الإلكتروني، فسينقلك الموقع بشكل أوتوماتيكي إلى موقع شركة "أمازون" العالم، التي أعلنت إطلاق موقعها المخصص للإمارات، ليحل محل موقع سوق دوت كوم.

وسيحظى مستخدمو الموقع في الإمارات بإمكانية شراء منتجات أمازون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تنوع طرق الدفع، وفقا لبيان صادر عن رونالدو مشحور.

ووصف مشحور، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذه الخطوة بالنجاح، مؤكدا أن بإمكان المستخدمين الآن التسوق باللغتين العربية والانجليزية على الموقع والتطبيق، وهي سابقة أولى في شركة أمازون.

وسيتاح موقع سوق دوت كوم في دول عربية أخرى، مثل مصر والسعودية.

وكانت أمازون قد استحوذت على سوق دوت كوم في 2017، في صفقة بلغت قيمتها 580 مليون دولار.