خريج جديد؟ اتبع هذه الخطوات لإيجاد وظيفة أحلامك

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت خريجٌ جديد تطمح إلى إيجاد فرصة عمل ولا تعرف كيف يمكنك القيام بذلك؟ إذ يوجد كمٌ هائلٌ من المعلومات المتوفرة على الإنترنت وغيرها من المعلومات التي يطلعك عليها الآخرون، لمن عليك أن تستمع؟

نقدم لك فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في هذه المرحلة وإيجاد وظيفة أحلامك:

1- الاستفادة من شبكة الإنترنت

احرص على التسجيل في مواقع التوظيف الرائدة عبر الإنترنت للبقاء على اطّلاعٍ على أهم الشواغر الوظيفية، إذ تسمح هذه المواقع للباحثين عن عمل أن يتصفحوا آلاف الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّها توفر لهم ورشات في استراتيجيات البحث عن عمل، والعديد من الأدوات والمصادر التي من الممكن أن تساعدك على البحث عن الوظائف التي تناسبك والتقدُّم إليها.

2- الاستفادة من علاقاتك الاجتماعية

يعتقد العديد من الخريجين الجدد أنهم لا يملكون علاقات اجتماعية كافية يمكنهم الاستفادة منها في رحلة بحثهم عن عمل، إّلا أنّ الأمر الذي يغيب عن أذهانهم دائماً هو أنهم يملكون علاقات شخصية كافية يمكنهم الاستفادة منها، كعائلاتهم وأصدقائهم، الذين يجب إعلامهم أنّك تبحث عن عمل ليتمكنوا من مساعدتك من خلال التواصل مع أشخاص يعرفونهم لتوصيتك، أو من خلال إعلامك عندما تصادفهم الفرصة المناسبة لك.

3- اتباع استراتيجية مناسبة

بالإضافة إلى التقدُّم إلى الوظائف التي تثير اهتمامك على مواقع التوظيف الرائدة، عليك القيام بالأمور التالية:

- احرص على إكمال سيرتك الذاتية على الإنترنت وتحديثها باستمرار، إذ عادةً ما تبحث الشركات عن مرشحين دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، لذلك كُن دائماً مُستعداً لأي مكالمة هاتفية بخصوص العمل.

- اجعل طريقة تقدّمك للشركات ذكية، حيث يمكنك التواصل مسبقاً مع أصحاب العمل وأن تسألهم إذا ما كان هناك شواغر وظيفية لم يعلنوا عنها، إذ يمكنك في هذه المرحلة أن تستخدم قوة شبكة علاقاتك الاجتماعية وعلامتك التجارية الشخصية.

4- كتابة سيرة ذاتية مميزة

يجب كتابة سيرتك الذاتية وتنظيمها بطريقة معينة حتى تتمكن من إبراز مؤهلاتك ومهاراتك التي تناسب الوظيفة التي ترغب بالتقدم إليها، وكخريج حديث لا يملك خبرة عملية في سوق العمل، ستحتاج لمساعدة عند كتابة سيرتك الذاتية لأول مرة، حيث يمكنك الاستعانة بالخدمات المهنية المتوفرة على شبكة الإنترنت والمناسبة لجميع الخريجين الجدد.

5- تطوير مهاراتك ومؤهلاتك

كخريج جديد لا يملك أي خبرة عملية، عليك أن تبرز مهاراتك الشخصية ومؤهلاتك العملية، وأن تعمل جاهداً على تطويرها أيضاً، حيث نعلم جميعاً كم أنّ سوق العمل الآن أصبح يشهد تنافساً شديداً بين الباحثين عن عمل! لذلك سيتوجب عليك أن تثير إعجاب أصحاب العمل بمهاراتك ومؤهلاتك التي يبحثون عنها لوظائفهم الشاغرة مثل: المحاسبة، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت، وإدارة المشاريع، ومهارات العروض التقديمية. يمكنك القيام بذلك من خلال التسجيل في الدورات الإلكترونية المتوفرة على شبكة الإنترنت.

وأخيراً، عليك أن تعلم أنّك لن تنجح في جميع الطلبات الوظيفية التي ستقدّمها، فعدم اختيارك لوظيفة ما لا يعني أنك غير كفؤٍ لها أو أنّك لا تتمتّع بما يلزم لهذه الوظيفة، فلا تهدم ثقتك بنفسك، وآمن بقدراتك ونفسك مهما كانت النتيجة.