إردوغان: سأتصدى لكل من يضع العراقيل أمام الاستثمار في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه سيتصدى شخصيا لكل من يضع العراقيل أمام الاستثمارات في تركيا.

وأوضح إردوغان، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة، أن حكومته مصممة على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع الأهداف المنشودة.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات تدل على دخول الاقتصاد التركي في المنحى التصاعدي مجددا.

وتابع إردوغان بالقول: "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيًا واقتصاديًا. البعض يدلون بتصريحات غير سليمة، يحاولون من خلالها خلق مناخ سلبي حول احتياطي العملات الأجنبية، وأؤكد أننا سنصل إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023".

وأشار إردوغان إلى وجود جهات تعمل على تشويه صورة الاقتصاد التركي من خلال التطرق إلى الديون العامة للبلاد، مبينا أن نسبة الديون العامة لا تعادل سوى 13.7٪ بالمقارنة مع الدخل القومي لتركيا.

وشدد إردوغان أنه من غير الممكن إنعاش الجوانب الاقتصادية وتحقيق نجاحات في قطاع الاقتصاد بتلك المناطق، دون إحلال الأمن والاستقرار فيها.

ودعا الرئيس التركي المستثمرين للتوجه إلى مناطق جنوب وشرق تركيا، مبينا أن الاستثمار في تلك المناطق سيساهم بشكل كبير في توظيف اليد العاملة وتراجع نسب البطالة.