شاهد.. لصوص يقتحمون وكالة شيفروليه ويتركون مركباتها بلا إطارات

(CNN)--بطريقة غريبة أقدم عدد من اللصوص على اقتحام معرض وكالة شيفروليه لبيع السيارات في ولاية لويزيانا الأمريكية وقاموا بسرقة إطارات عشرات السيارات الجديدة.

وتقول الشرطة إن أكثر من 120 إطارًا سرق من المعرض، الأمر الذي ترك العشرات من السيارات الجديدة دون إطارات.

المشتبه بهم أحضروا شاحنة إلى مقر الوكالة في منتصف الليل ثم قاموا بفك وسرقة الإطارات التي تقدر قيمتها بنحو 120 ألف دولار

ويبدو أن اللصوص قد تمرسوا على ذلك جيداً، إذ تقول الشرطة إنهم تجنبوا معظم الكاميرات الأمنية والأقفال وأجهزة الإنذار الموجودة في المكان، الأمر الذي صعب من عملية تعقبهم، حتى أنهم قاموا بإطفاء أضواء موقف السيارات لتنفيذ سرقتهم في الظلام.

لكن وكالة شيفروليه لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ عرضت مكافأة قدرها 25 ألف دولار من أجل الحصول على معلومات عن المشتبه بهم.