ماذا حققت استثمارات الأمير الوليد بن طلال في 2019؟

منها تويتر وآبل.. هذه بعض من استثمارات الوليد بن طلال

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عنة مكافأة قيمتها مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) لنادي التعاون لكرة القدم بعد فوز الأخير ببطولة خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في تغريدة للوليد بن طلال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أهنيء نادي @AltaawounFC بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين".

ونشر نادي التعاون تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " قدم الرئيس الفخري معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ @Turki_alalshikh دعماً مالياً بقيمة 3 مليون ريال، و حافلة جديدة بمواصفات عالية للذئاب، بمناسبة تحقيق التعاون كأس الملك".

وكان بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد نشر مقطع فيديوعلى صفحته بتويتر كاتبا بتعليق: "خادم الحرمين الشريفين يسلم رئيس نادي التعاون وقائد الفريق كأس بطولة خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بحضور سمو ولي العهد".

ويذكر أن نادي التعاون فاو بالكأس بعد تغلبه على نادي الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما كل من طلال العبسي بالدقيقة 55 ولياندر تاومبا بالدقيقة 90 في حين سجل هدف الاتحاد الوحيد، اللاعب ألكسندر بريغوفيتش بالدقيقة 32.