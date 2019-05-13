ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم "التخريبي" على حاملتي نفط سعوديتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ارتفعت أسعار النفط في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، إذ وصل سعر برميل خام برنت إلى 71.75 دولار بارتفاع بلغ 1.9%، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة برميل النفط الخام الأمريكي 62.48 دولار بارتفاع وصل إلى 1.6%.

ويأتي هذا الارتفاع، بعد ساعات من إعلان عن السعودية عن تعرض حاملتي نفط سعوديتين لعمليات تخريبية قرب سواحل الإمارات، في هجوم قالت المملكة إنه يهدد سلامة الملاحة الدولية وإنتاج النفط.

وقال مصدر رفيع في وزارة الطاقة السعودية لـCNN إن الهجمات دقت ناقوس الخطر لأن الحاملتان استُهدفتا خارج مضيق هرمز، وتصف أمريكا المضيق بأنه النقطة الأهم لنقل النفط حول العالم، كون أن 20% من صادرات النفط العالمية تمر عبر المضيق.

وكانت إحدى السفن في طريقها إلى ميناء رأس تنورة لتحمل النفط الخام السعودي إلى أمريكا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الإثنين.

وتصاعدت التوترات في المنطقة الغنية بالنفط في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أرسلت واشنطن أعدادا متزايدة من ترسانتها العسكرية إلى المنطقة تحسبا لأي رد فعل عسكري إيراني على العقوبات الاقتصادية التي تخنق اقتصاد طهران.

وكانت قد تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض صادرات إيران من النفط إلى "الصفر" بعد أن ألغت الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول تعتمد على النفط الإيراني، من العقوبات التي فرضت على طهران.

وأكدت أمريكا أنها ستغطي إلى جانب السعودية والإمارات النقص الذي سيخلفه غياب النفط الإيراني عن الأسواق العالمية.

وكان قد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده ستعمل مع منتجين آخرين للنفط للتأكد من توفير كمية كافية من النفط.