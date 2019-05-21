دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح برئيس الوزراء مصطفى المدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، لتناول خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

ونقلت الهيئة تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قال فيها إن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي "عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول الرقمي إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب"، بما يخص مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني، والإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وطالب السيسي بالإسراع بتنفيذ الخطوات لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي لمصر، بهدف رفع الأداء المالي للدولة وتسهيل معاملات المواطنين، ما سيسهم بتشجيع النشاط الإلكتروني وتحسين بيئة الأعمال في مصر وضمان تحصيل الدولة مستحقاتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن وزير المالية "استعرض جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي"، على حد تعبيره.