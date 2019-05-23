السعودية توقع اتفاقا مبدئيا "بين الأضخم بالتاريخ" لشراء الغاز الأمريكي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وقعت شركة أرامكو السعودية، أكبر الشركات النفطية في العالم، الأربعاء، على اتفاق مبدئي ضخم لشراء 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من ميناء آرثر في ولاية تكساس الأمريكية، والذي يجري تطويره.

ووفقا لمؤسسة وود ماكينزي الاستشارية فإن هذه الصفقة إن تمت بشكل كامل فإنها ستكون واحدة من أكبر الصفقات التي وقع عليها في قطاع الغاز الطبيعي المسال عبر التاريخ، في حين قال غيلز فارير، مدير المؤسسة: "نتوقع أن المملكة العربية السعودية ستستخدم هذه الكمية بإنشاء محفظة عالمية بإطار سعيها لتصبح لاعبا أساسيا بقطاع الغاز الدولي".

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في بيان: "نرى فرصا كبيرة في هذا السوق وسنستمر في المضي لتحقيق شراكات استراتيجية تمكننا من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال".

ويذكر أن ثورة الصخر الزيتي جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وهو اللقب الذي انتزعته العام 2009 بعد تفوقها على الإنتاج الروسي.