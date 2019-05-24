تقرير عن أرباح ترامب بـ2018: 434 مليون دولار على الأقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر البيت الأبيض الأسبوع الماضي مستندا لكشف المالي السنوي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أفصح عن دخله الذي لا يقل عن 443 مليون دولار في عام 2018.

رغم أن المستند لا يكشف مصروفات العمل أو غيرها من التفاصيل التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر اكتمالا عن ثروته الصافية. لكنه لا يزال يوفر تفاصيل جديدة حول الشؤون المالية للرئيس. ويشمل المستند إيرادات قدرها 40.8 مليون دولار من فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة. وأفاد ترامب أيضاً أن منتجع "مار أو لاجو" في فلوريدا حقق 22.7 مليون دولار ، بانخفاض طفيف عن مبلغ 25.1 مليون دولار الذي كشف عنه لعام 2017.

بشكل عام ، تبين أن دخل ترامب قد انخفض عن العام الماضي ، عندما أبلغ عن تحقيق 450 مليون دولار على الأقل.