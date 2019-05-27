المدير التنفيذ لـ"هواوي": سأعارض أي عقوبات صينية محتملة ضد "آبل"

هونغ كونغ (CNN)-- أعلن الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي الصينية رين تشنج في، معارضته الدعوات باتخاذ أي خطوات انتقامية من جانب الحكومة الصينية تجاه شركة آبل الأمريكية، وذلك ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركته.

وأكد تشنج في الذي تعاني شركته من حظر أمريكي، في تصريحات صحفية لشبكة "بلومبيرغ"، أن ذلك غير وارد على الإطلاق، مضيفًا أنه سيعارض ذلك إذا ما حدث.

ووصف المدير التنفيذي لهواوي، آبل بـ"أكبر الشركات الرائدة في العالم"، وقال إنه يعتبر "آبل" بمثابة "المعلم" لشركته، وإنه لولاها لما كان هناك إنترنت محمول.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، خلال الشهر الجاري، أدرجت شركة هواوي على القائمة السوداء، ومنعتها من التعاقد مع الشركات الأمريكية، وأجبر هذا القرار شركات مثل غوغل على إنهاء تعاقداتها مع هواوي.

وانتقد رين تشينج في، في حواره لبلومبيرغ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لم يستبعد فيها أن تكون شركة هواوي جزءًا من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بعدما وصف الشركة بأنها "خطيرة جدا"، واعتبر تشينح في استخدام الشركة للمفاوضات بين البلدين "مزحة كبيرة" نافيًا أي صلة لشركته بالحكومة الصينية.

وتهدد المحادثات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، حصص شركات كلا الدولتين لدى الأخرى، ففيما تهدد العقوبات الأمريكية مكانة شركة هواوي كأكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، يخشى محللون انخفاض حصص هواتف "آبل" في السوق الصينية بسبب العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.