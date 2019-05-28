بعد دخولها قائمة الأثرياء.. ماكينزي بيزوس تتعهد بالتبرع بنصف ثروتها

لندن (CNN) وعدت ماكنزي بيزوس بمنح ما لا يقل عن نصف ثروتها للجمعيات الخيرية، بعد أشهر فقط من طلاقها من أغنى رجل في العالم.

المليارديرة حديثة العهد وقعت على وثيقة لصالح حملة تسمى “تعهد العطاء“، التي تشجع أثرياء العالم على التبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم في مشاريع خيرية بإرادتهم.

وأسس تلك المبادرة “بيل غيتس” وزوجته “ميليندا” و“وارن بافيت” في عام 2010، وتضم الآن حوالي 204 من المشاركين مابين أفراد وعائلات.

وأصبحت ماكنزي بيزوس من بين أثرياء العالم بعد طلاقها من مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، في وقت سابق من هذا العام. وهي تحتل المرتبة 22 على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتبلغ ثروتها الشخصية الآن حوالي 36.6 مليار دولار. في حين يتصدر زوجها السابق التصنيف العالمي بقيمة صافية تقارب 114 مليار دولار.

وقالت ماكينزي بيزوس في خطاب أعلنت فيه الخطوة “لدي مبلغ من المال لأشاركه“، مضيفة في الرسالة التي كانت مؤرخة في 25 أيار/مايو الجاري: “سيظل نهجي للعمل الخيري مدروساً، وسيستغرق الأمر بعض الوقت والجهد. لكنني لن أنتظر.”

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كانت ماكنزي بيزوس واحدة من بين 19 موقعًا جديدًا لصالح الحملة تم الإعلان عنهم، الثلاثاء.

تضمنت المجموعة أيضًا برايان أكتون، المؤسس المشارك لـ WhatsApp ، وبول سيارا ، المؤسس المشارك لبينترست وبريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase.