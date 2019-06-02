دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت مبادرة دشنها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود باسم "فرجت" على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر المواضيع التي يتحدث عنها السعوديون، صباح الأحد.

المبادرة التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة "أبشر" وتأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية.

وأعلنت المنصة على صفحتها الرسمية بتويتر، الأحد عدد المفرج عنهم، قائلة: "قصة جميلة؛ أطلقت خدمة فُرِجَت في تاريخ ٢٤ رمضان وتم عبرها الإفراج عن أكثر من 200 موقوف حتى الآن.. نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أسر الموقوفين مع قرب دخول عيد الفطر جعله الله في موازين حسناتكم".

وفي تغريدة منفصلة قالت المنصة: " خدمة فُرِجَت سلّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخي وتعاضد.. مثال لحالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي: المبلغ المتعثر: 326,800.00 ريال سعودي.. تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في: 01/06/2019 *14:54* تم الإفراج عن الموقوف في: 01/06/2019 *16:44*".

ووسط العديد من الثناء والمديح ووصفها بأنها "بينت معادن الشعب السعودي"، نستعرض لكم أبرز تعليقات النشطاء: