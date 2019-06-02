انقطاع مفاجئ للكهرباء بمحافظات جنوب السعودية.. ووزير الطاقة يتحدث

هذه البلدة في الهند لم يسبق لها الحصول على الكهرباء أبداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، خالد الفالح، عن اعتذاره الشخصي للمتضررين جراء انقطاع الكهرباء المفاجئ عن محافظات في جنوب المملكة، مؤكدا على أنه سيحاسب المقصرين في تأخر إصلاح العطل الفني الطارئ الذي وقع.

جاء ذلك في تغريدات للفالح على صفحته بتويتر، حيث قال: "أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع".

وتابع في تغريدة منفصلة: "كما أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.. شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري".

وصباح الأحد، نشرت وزارة الطاقة السعودية تغريدات على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "نود الإفادة بأنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب 94% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير إن شاء الله".

وأضافت: "كما تم توجيه فريق من المتخصصين في الوزارة لزيارة المناطق المتضررة فورًا، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً".

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أكدت في تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد "متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، مبينة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة".