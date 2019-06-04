بكين، الصين (CNN)-- أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، الثلاثاء، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب "حوادث السرقة إطلاق النار والمضايقات الأمنية"، وذلك وسط حرب تجارية متصاعدة بين واشنطن وبكين.

وحثت وزارة السياحة الصينية مواطنيها على "تقييم مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كامل"، مضيفة أن "حوادث إطلاق النار والسرقة والسطو المسلح تحدث هناك بشكل متكرر"، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية.

وذكرت الوزارة أن تحذير السفر سيظل ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وطالبت السياح الصينيين الاطلاع على معلومات عن وضع الأمن العام بالولايات المتحدة والقوانين والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية وتوخى الحذر حفاظا على سلامتهم.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الصينية وكذلك سفارة وقنصليات الصين في الولايات المتحدة تحذيرا أمنياً للمواطنين الصينيين. وذكر التحذير أن المواطنين الصينيين يتعرضون لـ"مضايقات متكررة" من قبل موظفي إنفاذ القانون بطرق مختلفة منها "الاستجواب في المنازل الخاصة والاستجواب عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة".

وجاء إصدار التحذيرين وسط حرب تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، إذ تعهدت الحكومة الصينية بإطلاق "التدابير المضادة اللازمة" ضد التعريفات التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على البضائع الصينية والقيود التي فرضتها على شركات التكنولوجيا الصينية.