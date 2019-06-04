ما حقيقة لقاء وزير الخزانة الأمريكي بنظيره الصيني في قمة مجموعة الـ20

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يتم تحديد اجتماع بين وزير الخزانة الأمريكي، سيتفين منوشن، ونظيره الصيني في قمة "مجموعة العشرين" المزمع عقدها في اليابان.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين الثلاثاء: "نتوقع أن نلتقي الوفد الصيني، لكننا لا نمتلك أي شيء مؤكد حتى الآن".

وأضاف المسؤول أن منوشن قد يلتقي بمفاوضين من بكين دون أن يؤكد الاتفاق على عقده، ولم يستطع المسؤول الأمريكي تأكيد ما إذا كان سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني.

وكانت قد انهارت المفاوضات في وقت سابق من الشهر الجاري ما أسفر عن توقيف المفاوضات التجارية بعد أن رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار بسبب فشل بكين بالوفاء بالتزاماتها بصفقة تجارية سابقة، لترد الصين بعقوبات جزائية على البضائع الأمريكية، وقد دخلت حيز التنفيذ، الجمعة.