رئيس وزراء الأردن يوضح نتائج أولية بتقييم بئر غاز جديد في الريشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، الضوء على ما وصفها بـ"الأخبار المشجعة" القادمة من حقل الريشة والتقييم الأولي لحجم بئر غاز جديد تحفره البلاد في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للزاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أعزائي، تتوالى الأخبار المشجعة من حقل الريشة فنتائج تقييم أول بئر غاز تحفره شركة البترول الوطنية منذ 2011 في المنطقة أكدت أن البئر ينتج 7 مليون قدم مكعب يوميا وهذا يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليون والذي يشكل 5% من استهلاك المملكة اليومي والعمل ماضٍ على قدم وساق لاستكشاف آبار أخرى.. كلي فخر بأن هذا الإنجاز تحقق بسواعد أردنية ومن خلال شركة البترول الوطنية. وكل عام وأنتم بألف خير".

وكانت شركة البترول الوطنية الأردنية قالت في مايو/ أيار الماضي، إن "النتائج الأولية أظهرت قدرة البئر الجديدة على إنتاج كميات من الغاز تتيح رفع قيمة الإنتاج الحالي للآبار العاملة في الحقل والبالغ 9 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، علماً بأن معدل استهلاك الأردن اليومي يبلغ نحو 330 مليون قدم مكعب".

ويذكر أن كميات الغاز الطبيعي التي أنتجتها الشركة الاردنية منذ تأسيسها في 1995 وحتى نهاية عام 2017، 221 مليار قدم مكعب تعادل استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لنحو سنتين بالاستهلاك الحالي، وفقا لتقرير نشره تلفزيون المملكة الأردني الرسمي.