دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على تغريدة أثارة ضجة لوزير خارجية لبنان، جبران باسيل حول ملف العمالة الأجنبية بالبلاد ومنها العمالة السعودية.

وقال الأمير في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف".

وكان باسيل قال في تغريدته: "من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني ’قبل الكل‘.. للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة "الارض بتجمع" وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ".

وأضاف باسيل في تغريداته: "البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه".

وبرت العديد من الردود على تغريدة باسيل، نستعرض لكم عددا منها: