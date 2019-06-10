الحكومة المصرية تنفي صدور أي بيانات حول زيادة محتملة لأسعار المحروقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تقارير حول نية الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة المقبلة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي نفت الحكومة المصرية في بيان لوزارة المالية صحة هذه التقارير، مؤكدة أن هناك من زيف صفحة باسم الوزارة لبث الشائعات والأكاذيب بهدف "إثارة الرأي العام وتضليل المواطنين"، حسبما ورد في بيان وزارة المالية المصرية.

وأوضحت وزارة المالية أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة، وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر مجهلة، نية الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات، اعتبارًا من الجمعة 14 يونيو حزيران الجاري، في إطار خطة الحكومة لخفض الدعم على المحروقات.

وبحسب مصادر حكومية، في وقت سابق، فإنه من المنتظر إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات في مصر، في إطار خطة الحكومة المصرية لخفض الدعم على المحروقات، وذلك حسبما يقتضي اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، حول قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي.