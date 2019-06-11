الغرير لـCNN: الفشل ليس سيئا وهذه نصيحتي لرواد الأعمال الشباب

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن علاقته بوالده تشبه في شكلها ومضمونها الكثير من العلاقات بين الآباء والأبناء، ولكنه زاد على ذلك التشجيع الذي حظي به على الاستثمار في المال منذ الصغر.

وأكد الغرير، في مقابلة مع CNN بالعربية إن الاستثمار منذ الصغر يعود على حياة العمل وعلى تحمل المسؤولية، ولا أحد يصل إلى النجاح بسهولة.

وقال الغرير إن الفشل ليس بالأمر السيء، فهو يعلمنا الكثير، وفي ذات الوقت يعوّد الإنسان على إعادة بناء نفسه.

وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان يعلم أولاده نفس الشيء، قال الغرير: "لدينا قاعدة في العائلة أنه لا يمكن لأي من أبنائنا العمل في شركاتنا بعد التخرج. فعليهم أولا اكتساب الخبرة في شركة أخرى، ومن ثم التقديم للعمل في شركاتنا حالهم حال غيرهم."

أما عن نصيحته للشباب الذين يرغبون بإطلاق شركتهم الخاصة، قال الغرير: "أنصح من لديه فكرة لشركة جديدة بأن لا يشاور الناس، لأنه إن فعل ذلك، فإحدى الإجابات ستكون أن هذه الفكرة فاشلة. أي شخص لديه فكرة عليه أن يدرسها ويطبقها ويتعلم منها."