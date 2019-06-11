هواوي تحتاج "فترة أطول قليلاً" لتصبح أكبر علامة هواتف ذكية في العالم

شنغهاي، الصين (CNN) -- قال مسؤول تنفيذي كبير في هواوي إن خطط الشركة لتصبح أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم يجب أن تؤجل، بينما تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة الأمريكية.

في حديث بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية في آسيا، قال شاو يانغ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في هواوي، إن وحدة هواتف الشركة الذكية أصبحت مؤخراً "ثاني أكبر شركة من حيث المبيعات، وأنه "كان يمكنها أن تكون الأولى" بحلول نهاية هذا العام، مضيفاً: "لكن علينا الآن الانتظار لفترة أطول قليلاً لتحقيق ذلك"، دون أي توضيح آخر.

وقد أكدت هواوي مراراً وتكراراً هدفها في التفوق على شركة سامسونغ كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بعد أن تفوقت على شركة آبل في أعداد شحناتها العام الماضي.

إلا أن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة وجدت نفسها منذ عدة أشهر في موقف دفاعي بسبب الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عليها لحظر معدات الـ5G الخاصة بها حول العالم وإبعادها عن البرامج الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت من أن بكين قد تستخدم معدات هواوي للتجسس على دول أخرى. كما قامت إدارة ترامب الشهر الماضي بإضافة هواوي على قائمة تصدير سوداء تمنع الشركات الأمريكية من التوريد للشركة الصينية دون ترخيص. بينما نفت شركة هواوي بشكل متواصل تشكيل منتجاتها أي خطر على الأمن القومي.

وقد دفع حظر التصدير الأمريكي بعض شركات الاتصالات اللاسلكية إلى تأجيل إطلاق بعض أحدث هواتف هواوي الذكية، بينما أجبر بعض شركاء وادي السيليكون على تقييد علاقاتهم مع الشركة.

وكانت شركة فيسبوك قد قالت الجمعة إنها ستعلق إرسال برنامجها للتثبيت المسبق لتطبيقات مثل واتساب وانستغرام على هواتف هواوي الذكية، بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة غوغل عن احتمال تراجعها عن توفير البرنامج الكامل لنظام التشغيل أندرويد لهواوي.

وقد أكدت هواوي أنها تعمل على بناء نظام تشغيل خاص بها كنسخة احتياطية، إلا أنها "ترغب في أن تكون قادرة على الاستمرار في العمل على أنظمة مايكروسوفت وغوغل" إن أمكن ذلك. حالياً ستستمر غوغل في تقديم تحديثات لأنظمة هواتف هواوي الحالية، وذلك بفضل مهلة مؤقتة أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي.