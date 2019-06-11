تبحث عن ترقية عمل لكن دون جدوى؟ إليك السبب..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تعلم أن الحصول على ترقية عمل يتطلب أكثر من التواجد والعمل بجهد، إذ أن "السير لميل إضافي" والمساهمة بطرق غير متوقعة هي الوصفة السحرية، بحسب قول إيان سيغل، الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف "ZipRecruiter".

يقول سيغل إن تجاوز توقعات المدراء والمسؤولين سيتيح الفرصة للموظفين للحصول على دور أكبر في مجال عملهم، مضيفاً: "قُم بعملك بأفضل طريقة ممكنة، وفاجئ الآخرين مرة كل ثلاثة أشهر بشيء إضافي".

ولكن، ماذا لو كنت تقوم بكل هذا ولا زلت تنتظر مكافآتك دون جدوى؟ حين إذ، قد يكون سبب عدم صعودك سلم العمل أمراً أكثر غموضاً.

إليك بعض الأسباب التي قد تقف في طريق حصولك على ترقية عمل:

1. لم تطلب الترقية

غالباً ما ينشغل المدراء بموظفين ومسؤوليات كثيرة، لذا قد تحتاج إلى أن تلفت انتباه مديرك إلى مسار حياتك، ولا تخجل من طلب ترقية عمل بشكل صريح، أو حتى الاستفسار عما يجب القيام به من أجل الحصول على ترقية.

2. مهاراتك ليست قيادية

إن أداء وظيفتك بشكل جيد يدل على أنك موظف مجتهد، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أنك قائد جيد. يجب عليك إيجاد طرق جديدة لإظهار قدراتك القيادية. على سبيل المثال، قم بتعيين مهمة قيادية جديدة أو أقبل على إدارة مشروع جديد ما أو تطوع لتنظيم وإدارة جلسة عمل في مجال خبرتك.

3. أنت متواضع جداً

قد لا يعرف مديرك جميع الأسباب التي تؤهلك للحصول على ترقية. لا أحد يحب المتبجحين، ولكن عليك أيضاً أن تكون قادراً على عرض أعمالك وإنجازاتك الشاقة، إذ قد تكون شخصيتك البعيدة عن الأنظار عقبة أمام حصولك على ترقية.

4. علاقاتك ليست جيدة بالآخرين

من الضروري أن يحترمك الأشخاص في المناصب الأعلى والأقل منك، إذا كانت علاقتك بمديرك سيئة أو كان لا يحبك، فحتماً لن تحصل على أي ترقية. كما أنه أمر مهم جداً أن تعمل مع الآخرين بطريقة جيدة ضمن فريق، إذ يؤثر ذلك على نظرة الناس لك ومشاعرهم تجاهك.

