عبدالعزيز الغرير لـCNN: هذا ما يجب أن يحدث بعد اكسبو 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن التحدي الأكبر في القطاع المصرفي في وقتنا الحالي هو التحول الرقمي، فالزبون دائما ما يريد الخدمات المصرفية متاحة عبر الهاتف في كل وقت.

وأضاف الغرير، في مقابلة مع CNN بالعربية، أنه لا توجد حلول سريعة في هذا التحول الرقمي، فالتغيرات في القطاع المصرفي إلى جانب التغير الرقمي تزيد من خطورة الاختراقات في أنظمة المصارف، وهو ما يعرف بـ Cyber Crimes، والعمل مستمر على هذه المسائل.

أما عن رأيه بأداء الاقتصاد الإماراتي خصوصا مع اقتراب انطلاقة Expo 2020، قال الغرير: "من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3٪، وهذا رقم مقبول في أوروبا، وجيد نظرا للتغييرات السياسية والإقليمية في المنطقة".

وقال الغرير إن الإمارات تمتلك اقتصادا مفتوحا مع كل العالم، وهي تتأثر بمحيطها، وفيما يتميز اقتصاد الإمارات بالمرونة، هذا ما يجعلها تبحث دائما عن شريك جديد وتدخل أسواقا جديدة.

وعن مرحلة ما بعد الاكسبو، قال الغرير: "صحيح أننا نستعد لهذا الحدث الكبير، وهو سيقدم انطلاق مختلفة للإمارات ودبي بشكل خاص، وخلال تلك الفترة ستعمل الفنادق بشكل متسارع، ولكن السؤال هو عن ماذا سيحدث بعد اكسبو؟ يجب علينا أن نجدد ونطور لاستخدام هذه المساحات المتاحة في اكسبو لمعارض كبرى في الفترة من بعده."