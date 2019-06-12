 5 أمور انتبه لها عند تلقيك عرض عمل جديد

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تهانينا على حصولك على عمل جديد! لابد أنها كانت رحلة مليئة بالصعوبات والتحديات، ولكنك تخطيتها أخيراً. ولكن تمّهل قليلاً، قبل أن تقبل بعرض العمل فوراً، دعنا نتوقف قليلاً لتحليل الأمور بطريقة منطقية. لا شك أن رحلة بحثك عن عمل لم تكن سهلة وسريعة كما كنت تعتقد، وبالتالي السعادة تغمرك الآن لحصولك على وظيفة، ولكن قبل أن تأخذ هذه الخطوة وتقبل بعرض العمل، عليك التفكير جيداً وتقييم جميع الجوانب بشكل جيّد.

لمساعدتك على اتخاذ القرار نقدم لك مجموعة من النقاط التي عليك التفكير بها وأخذها في عين الاعتبار قبل قبول أي عرض عمل، بالإضافة إلى بعض العلامات التي تدل على وجوب رفضك للعرض.

1- فرص نمو محدودة

بعد حصولك على عرض عمل، قد تبدأ بالتفكير أنها فرصة مثالية ولا مثيل لها في العالم بأسره، خاصةً إن كنت غير راضٍ عن وضعك في عملك الحالي. عندما تشرع في تقييم عرض عمل ما، عليك امتلاك معرفة جيدة حول فرص النمو والتطور التي يقدمها المنصب. ولا تفكّر أن سؤالك عن فرص النمو المتاحة خلال المقابلة الشخصية هو أمر خاطئ، لأن هذه المعلومات تُعد معلومات قيّمة، وستساعدك على تقييم المسار المهني. وتشمل فرص النمو مصادر التعليم المُتاحة، وفرص التدريب خلال الوظيفة، والمؤتمرات التي تعقدها الشركة، والفعاليات التي تُقيمها، وغيرها من الأمور التي تساهم في تطويرك الذاتي على المستويين المهني والشخصي. وتُعد فرص النمو هامة لأن عدم وجودها يدل عادةً على مسار مهني غير محدد أو غير موجود في الأساس.

2- مسؤوليات ومهام غير واضحة

تتضمن كل وظيفة مجموعة محددة من المهام والمسؤوليات، والتي تُشكّل الوصف الوظيفي للوظيفة. فقبل أن تقدم طلب لوظيفة ما، عليك قراءة الوصف الوظيفي الخاص بها، والمهام والمسؤوليات التي عليك القيام بها، والمسؤولين عنك، والمناصب التي تقع تحت مسؤوليتك، وغيرها من المتطلبات. ولكن في حال كنت تشعر بالحيرة حول طبيعة مسؤولياتك، فهذه إشارة غير جيدة حول الوظيفة التي تلقيت عرض عمل لشغلها. ولحل هذه المشكلة، يمكنك سؤال مسؤول الموارد البشرية عن طبيعة مسؤولياتك ومهامك بشكل محدد، ولكن في حال لم تتلقَ إجابة واضحة ومباشرة لسؤالك، فعليك إعادة التفكير في قرارك بشكل فوري.

3- بيئة عمل مُحبِطة

خلال عملية المقابلة الشخصية، لابد من أنك قمت بزيارة الشركة ومكان العمل على الأقل مرة واحدة، مما يعني أنك استطعت ملاحظة العديد من الأمور حول مكان العمل. ومن أهم الأمور التي عليك ملاحظتها هي بيئة العمل والطاقة التي تبعثها. تذكر أنك ستقضي حوالي ثماني ساعات على الأقل يومياً، وخمسة أيام في الأسبوع في هذا المكان، لذا يجب أن تشعر بالراحة التامة قبل أن تبدأ العمل في مكان ما، وعليك التفكير في أمور أبرزها: ما هو مستوى الطاقة في مكان العمل؟ هل يتواصل الأشخاص بحُرية؟ هل يبدو الموظفين قلقين أو غير مرتاحين؟ ما هو تقييمك لتصميم المكتب وطريقة تنظيمه؟ في حال شعرت أن أمراً ما غير صحيح أو غير مهني، فإذاً عليك الوثوق في حدسك.

4- خطوة بالاتجاه الخاطئ، وليس بالاتجاه الصحيح

من الطبيعي أن يرضى الأشخاص بأقل مما يستحقون فعلاً، ولكن يجب أن يكون ذلك في حالات الحاجة القصوى فقط، وليس في الوضع الطبيعي. عليك وضع ثقتك التامة في قدراتك، ومؤهلاتك، ومعرفة أنك شخص ذكي ومجتهد في العمل، وتطمح لتطوير مسيرتك المهنية في بيئة إيجابية. لذا، عليك التفكير في وظيفتك التالية كخطوة للأمام في مسيرتك المهنية، وليست خطوة في الاتجاه المعاكس. في حال لاحظت أن مسؤوليات الوظيفة ستحُد من مهاراتك بدلاً من تنميتها، أو أن مهام الوظيفة لا ترقى لمستوى مؤهلاتك وخبراتك، إذاً عليك التوقف قليلاً والتفكير فيما إذا كان عليك قبول هذه الوظيفة أو رفضها.

5- راتب غير مجزٍ

يُعد الراتب جزءاً لا يتجزأ من عرض العمل، إذ يجب عدم تجاهله عند تقييم العرض. عليك وضع ثقتك الكاملة في قدراتك ومهاراتك، ولا تقبل بأقل مما تستحق. تذكر أن القبول بأقل مما تستحق قد يعكس قلة ثقتك بنفسك، أو قلة ثقتك بمهاراتك وقدراتك، والخوف من كونها غير كافية.