شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثا سابقا للعاهل السعودي، الملك سلمان حث فيه عن العمل وأهميته وثنائه على من بدأ من الصفر كيف أن منهم من بات وزيرا، ملقيا الضوء على نسبة العمالة الأجنبية التي يمكن أن توفرها المملكة إذا عمل كل الشباب والشابات.

وقال الملك سلمان في مقطع الفيديو الذي برز سابقا ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تسجيله: "لازم الإنسان يشتغل شوفوا ابائنا كلهم اشتغلوا، اشتغلوا وترا أقولها في اجتماعاتنا وفي خطاباتنا يتخرج الواحد من معهد مهني ويبي وظيفة عليا، أنت ابدأ من الصفر شوف عندك رجال الأعمال الآن ووزراء بدأوا من الصفر، يبي يتخرج من الجامعة ويروح وظيفة عليا، أشتغل كل شيء متاح لك.."

ووجه العاهل السعودي سؤاله لولي العهد، الأمير محمد، قائلا: "أنت يا محمد في أي مرتبة بدأت"، ليجيب ولي العهد: "في السادسة الله يسلمك"، ليضيف الملك سلمان: "واخوانك الي قبلك نفس الشيء؟" ليجيب الأمير محمد: "كلهم السادسة الله يحفظك".

وأضاف الملك سلمان حديثه قائلا: "من أول يشتغل أي شغل عشان يأكل لقمته، الحين يجي بيت أهله عند أمه ولا اخته ولا خاله وينسدح وياكل، والله لو اشتغلوا شبابنا وشاباتنا في كل الأعمال أن يمكن أن نوفر 80% من العمالة الأجنبية.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مقطع الفيديو: