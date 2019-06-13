مبنى مطار أبوظبي الجديد يصبح الأول في المنطقة لتوفير شبكة الجيل الخامس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيصبح مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، "ميدفيلد"، أول محطة مطار في المنطقة تشغل شبكة الاتصالات عالية السرعة 5G، أي الجيل الخامس، والتي توفرها شركة إتصالات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وسيعتمد التشغيل على تقنية "C-Band"، وهي تقنية تعتبر الأولى من نوعها، توفر اتصال 5G داخلي بسرعة غيغابايت في الثانية الواحدة. وقد تعاونت شركة إتصالات مع مطارات أبوظبي لتقديم شبكة 5G في مطار العاصمة قبل افتتاحه الرسمي.

ويقول سعيد الزرعوني، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المتحرك في إتصالات: "نحن سعداء للغاية لتفعيل الـ5G في مطار أبوظبي الدولي الجديد. أود أن أعرب عن امتناني لجميع الفرق المشاركة من إتصالات ومطارات أبوظبي التي ساهمت في تحقيق نجاح شبكة 5G، التي نتطلع من خلالها لجعل شبكة 5G منصة تسهم بتعزيز تجربة عملاء مبنى المطار الجديد الرقمية والارتقاء بها".

كما أضاف الزرعوني أن الشبكة الجديدة ستعمل من خلال أجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة مع الشبكة داخل الإمارات.

وتطمح شركة إتصالات لتوفير تغطية 5G في جميع مواقع استخدام البيانات المرموقة والمكتظة في العام 2019، حيث ستتعاون الشركة مع شركات الهواتف الذكية الكبرى، لتطلق خدمة 5G بحلول الربع الثاني من هذا العام.

ومن المفترض أن تفتح شبكات 5G الجديدة الباب أمام جيل جديد من العمليات الجراحية، والنقل الآمن، وألعاب الفيديو. كما ستقدم تقنية 5G اتصالاً أسرع بالإنترنت بمعدل 100 مرة أكثر من الـ4G أو الجيل الرابع، فضلاً عن سرعة اتصال تقلل من زمن نقل البيانات بين الأجهزة والخوادم التي تتواصل معها، بالإضافة إلى قدرتها على العمل كخادم سحابي أيضاً، حيث تقوم بأداء الكثير من الحوسبة والتخزين الذي تحتاجه السيارات ذاتية القيادة مثلاً.

