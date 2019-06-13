الخام الأمريكي يقفز بعد تقارير حادث ناقلتي نفط بخليج عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفعت أسعار النفط بعد حادث حريق وقع في خليج عمان وشمل ناقلتين.

وقد ارتفع سعر الخام الأمريكي 4٪ صباح الخميس بعد تداول خبر الحريق، ويجري تداوله بأسعار أعلى بنسبة 2.5 %.

وتم تداول الخام الأمريكي بقرب أدنى مستوياته خلال 5 أشهر، ولكنه ارتفع مع ردة فعل المتداولين على تقارير الحادث، حيث أصبح يتدوال مقابل 52.25 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع أيضاً سعر المؤشر العالمي خام برنت بنسبة 2.4٪ ليبلغ 61.37 دولاراً للبرميل.

وكان قد أكد الأسطول الخامس بالجيش الأمريكي لموقع CNN بالعربية، علمه بالتقارير التي تشير للحادث، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

كما قالت شركة شحن مقرها برمودا إن إحدى ناقلاتها "فرونت التاير" تعرضت لحريق خلال إبحارها عبر خليج عمان، وفقاً لمتحدث باسم الشرطة ويجري التحقيق فيها.

ولفت المتحدث باسم الشركة إلى أن سبب الحريق لا يزال غير واضح، مؤكداً أن طاقم الناقلة "تم إخلائه وهم في أمان".

وقالت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، إنها تحقق في "حادث" في خليج عمان، بعد تقارير مهاجمة ناقلتي نفط، في حين قالت لجنة UKMTO لمشاركة معلومات السلامة الملاحية التابعة للبحرية الملكية البريطانية: "بريطانيا وشركاءها تقوم بالتحقيق في الوقت الحالي."