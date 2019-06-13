هل تمطر السماء شطائر البرغر؟ الحلم قد يقرب الحقيقة مع أوبر..

الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد شركة أوبر للدخول في مجال توصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار، إذ من المقرر أن تنطلق الخطة هذا الصيف ببرنامج تجريبي يقدم خدمة توصيل الوجبات السريعة عبر الطائرات بدون طيار في سان دييغو، كاليفورنيا.

وقد اختارت إدارة الطيران الفيدرالية العام الماضي مدينة سان دييغو واحدة من 10 مدن لاختبار توصيل طلبات الطعام التجارية بطائرات بدون طيار، لتقوم المدينة فيما بعد بالتعاون مع أوبر لاختبار الخدمة، بينما تقوم أوبر حالياً بالعمل مع سلسلة مطاعم ماكدونالدز كشريك مبكر للبرنامج.

وتعمل الشركتان أوبر وماكدونالدز منذ شهور عدة لتصميم حزم تعبئة خاصة، من شأنها الحفاظ على الطعام دافئاً والمثلجات باردة وكل شيء على حاله أثناء عملية النقل.

ولكن، لا يعني ذلك أن السماء ستمطر شطائر التشيزبرغر الشهية فجأة لتصل إلى باب منزلك، إذ ستُخصص مناطق هبوط آمنة لإيصال الطعام، حيث سيتواجد عامل توصيل يستلم الطلب ومن ثم يوصله إلى باب منزلك.

رسم توضيحي لمفهوم فكرة طائرة توصيل الطعام "أوبر إيتس" بدون طيار

كما ستتجهز بعض سيارات أوبر برموز استجابة سريعة على سطحها، ما سيمكنها من أن تصبح بمثابة منطقة هبوط محتملة للطائرات.

أما بالنسبة لتكلفة الخدمة، فمن المتوقع أن تتوافق رسوم توصيل الطلبات مع رسوم خدمة "أوبر إيتس" العادية، والتي يمكن أن يصل سعرها إلى 8.5 دولار في سان دييغو.

وتعتبر "أوبر إيتس" واحدة من أقسام الشركة القليلة التي تجني الأموال، حيث حققت إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار في العام 2018، أي أكثر بنسبة 150٪ من العام السابق.

ورغم أن خطط أوبر تبدو طموحة، إلا أن الشركة لا تزال تواجه بعض العقبات قبل البدء في مرحلة الاختبارات، إذ أن الشركة لم تحصل بعد على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لبرنامج التوصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار. أما برنامج وينغ من شركة غوغل، فقد سبق وأن حصل على شهادة الناقل الجوي من إدارة الطيران الفيدرالية للقيام بتوصيل الطلبات التجارية بطائرات بدون طيار، في ولاية فرجينيا.

كما أن أوبر أيضا لا تمتلك حالياً طائرة بدون طيار، إلا أنها تخطط للكشف عن واحدة خاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن تبلغ سرعتها 112 كيلومتراً في الساعة.