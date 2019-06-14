لماذا يعد مضيق هرمز أهم ممر نفطي في العالم؟

(CNN)-- يعتبر مضيق هرمز من الممرات المائية المهمة والإستراتيجية في العالم بالنسبة لأسواق النفط، ويقع في منطقة الخليج ويفصل بين إيران من الشمال وسلطنة عمان من الجنوب، ولا يتجاوز عرضه 21 ميل بحري. ومنذ عام 2018 نقل عبره حوالي 24 % من الإنتاج العالمي للنفط.

ويعد المضيق الذي لايتعدى عرض مسارات الشحن فيه 2 ميل بحري فقط في كل اتجاه، الطريق الوحيدة لنقل النفط من الخليج إلى محيطات العالم. لهذا السبب فإن أي تهديد في المنطقة يهدد أسواق النفط.

ومع ذلك، فإن حوالي 22.5 مليون برميل تمر عبر المضيق يومياً منذ بداية عام 2018.

وتصفه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنه المضيق الأكثر أهمية بالنسبة لصناعة النفط في العالم، ومع ارتفاع حدة التوتر، فإن المضيق يمكن أن يكون نقطة اشتعال وتوتر، إذ أن أي تعطل في حركة الامدادات التي تمر عبر هذا الشريان الضيق يمكن أن يتسبب في الفوضى بأسواق النفط.

ولطالما تعالت التهديدات بإغلاق المضيق الذي يعتبر أمر الحفاظ عليه مفتوحًا مصلحة للجميع، وفي عام 2008، هدد بعض المسؤولين الإيرانيين بأنهم سيسيطرون على حركة الشحن في المضيق في حال تعرضهم للهجوم.

وأيضاً في عام 2012 هددت إيران بإغلاق المضيق رداً على فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت عائداتها النفطية، آنذاك.