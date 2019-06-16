هواوي تؤجل إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي بقيمة 2,600 دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قامت شركة هواوي بتأجيل طرح هاتفها "Mate X" والذي يبلغ سعره 2,600 دولار، لمدة ثلاثة أشهر من أجل إجراء المزيد من الاختبارات للهاتف الذكي القابل للطي.

وتخطط شركة التكنولوجيا الصينية حالياً لإطلاق الهاتف في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان من المقرر أن يُطلق في يونيو/حزيران، وفقاً لغلين شلوس، نائب رئيس اتصالات الشركات في هواوي.

وكانت قد كشفت الشركة النقاب عن الهاتف المرتقب في شهر فبراير/شباط الماضي، ليُحدث ضجة هائلة خلال حدث مختص بمجال الهواتف المحمولة في برشلونة.

كما قامت شركة سامسونغ للهواتف الذكية أيضاً بتأجيل تاريخ إطلاق جهازها المنافس "Galaxy Fold"، والذي يبلغ سعره 1,980 دولاراً، بعد أن ذكر مستهلكون مشاكل في الجهاز تؤدي إلى كسر شاشاته وتوقفه عن العمل.

وتواجه هواوي، أكبر شركة تصنيع معدات اتصالات وثاني أكبر علامة هواتف ذكية في العالم، مجموعة كبيرة من المشاكل، حيث قامت وزارة التجارة الأمريكية بإدراج الشركة على القائمة السوداء التجارية الشهر الماضي، مانعة الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لهواوي. وقد أدى ذلك أيضاً إلى عزل هواوي عن موردين رئيسيين مثل غوغل ومايكرون.

ويُعتبر حظر التصدير الأمريكي على هواوي جزءاً من حملة أمريكية أوسع ضد الشركة الصينية، إذ تقول واشنطن إن الشركة تمثل خطراً على الأمن القومي، وأن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس على دول أخرى. ولكن شركة هواوي قد نفت بشكل متواصل تشكيل منتجاتها مثل هذا الخطر.

وستسمح مهلة مؤقتة، أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي، للشركات الأمريكية بمواصلة تزويد هواوي بالبرامج لتخديم الشبكات الحالية حتى شهر أغسطس/آب.

لكن قائمة الولايات المتحدة الأمريكية السوداء التجارية قد بدأت فعلاً بالتأثير على هواتف الشركة الذكية، حيث قال مسؤول تنفيذي في الشركة هذا الأسبوع إن هواوي لم تعد تطمح لتجاوز شركة سامسونغ لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم بحلول نهاية العام.

