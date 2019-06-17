هذه الشركة ستسمح لك بشراء "اللحم المفروم" غير الحيواني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل تذكرون شركة شطائر البرغر ببدائل اللحوم، "بيوند ميت"؟ الشركة التي انتشرت بشهرة واسعة بين محبي الطبيعة والنباتيين ستوفر الآن أكثر من مجرد لحم شطائر البرغر، إذ بدأت الشركة مؤخراً صناعة اللحوم المفرومة البديلة، والتي تأخذ شكل اللحمة المفرومة الناعمة، ولكن باستخدام مكونات نباتية.

وقد أعلنت الشركة أنها ستبدأ توفير منتجها الجديد الذي يحاكي ملمس ونسيج اللحوم الحيوانية على رفوف المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 24 يونيو/حزيران.

ووفقاً للشركة، فإن اللحم البديل الجديد "متعدد الاستخدامات، إذ يمكن استخدامه في أي طبق كبديل للحم الحيواني المفروم"، من كرات اللحم إلى شطائر التاكو المكسيكية.

ويحتوي نسيج اللحم البديل المفروم على 20 جراماً من البروتين لكل 4 أوقية. كما يتمتع بنسيج "ليفي" يشبه نسيج اللحم البقري، رغم أنه مصنوع من مزيج من الحبوب مثل البازلاء والفاصوليا والأرز.

وتطمح شركة "بيوند ميت" لتصنيع منتجات لا يمكن تمييزها عن لحوم البقر والخنزير والدواجن، للمستهلكين الذين يحبون طعم اللحوم الحيوانية، ولكنهم يريدون تناول طعام أكثر صحة، فضلاً عن تقليل آثارهم السلبية على كوكب الأرض.

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ويأتي إعلان المنتج الجديد بعد أسبوع من تقديم الشركة لشطيرة جديدة تستخدم زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو لمحاكاة شكل اللحم الرخامي، والذي يجعله يبدو أقرب للحقيقة عن قرب.

وحازت شركة "بيوند ميت" على اكتتاب عام أولي ناجح بشكل كبير الشهر الماضي، ليرتفع منذ ذلك الحين سعر أسهمها بشكل كبير، حيث باتت تُتداول حالياً بحوالي 7 أضعاف سعر اكتتابها العام البالغ 25 دولاراً.

