دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الهيئة العامة للبترول في مصر، إنه تم التوصل إلى تسوية قدرها 500 مليون دولار أمريكي مع شركة كهرباء إسرائيل بشأن توقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ سنوات.

وكانت غرفة التجارة الدولية أصدرت حكمًا ضد الهيئة العامة للبترول في مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، وذلك بعد توقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضافت الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، في بيان، الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

ويحق لهيئة كهرباء إسرائيل إنهاء اتفاق التسوية في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.

وتوقفت إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل منذ سنوات بعد تعرض خط أنابيب الغاز في شمال سيناء إلى هجمات من قبل متشددين.