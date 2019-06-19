لأول مرة منذ إيقاف رحلاتها.. بوينغ تعقد صفقة بيع لطائرات 737 ماكس

حادثان في 6 أشهر.. ماذا يجب أن تعرفه عن بوينغ 737 ماكس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعادت بوينغ ثقتها بطائرات 737 ماكس المضطربة يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الدولية عن عزمها بشراء 200 طائرة من طراز 737 ماكس من الشركة .

وقد أعلنت بوينغ ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة لأير لينغس والخطوط البريطانية وأيبيريا وغيرها من شركات النقل الأوروبية، عن خطاب نوايا صفقة الشراء الطائرات خلال معرض باريس للطيران، والذي يُقام حالياً.

ورغم أن مجموعة الخطوط الجوية الدولية تستخدم الطائرات ذات الجسم العريض من شركة بوينغ، إلا أن عملية الشراء تعد بمثابة تحول رئيسي للشركة التي تستخدم حالياً – بشكل شبه حصري – طائرات A320 العائلية من شركة إيرباص المنافسة لطائراتها ذات الممر الواحد.

وكانت قد توقفت طائرات بوينغ 737 ماكس في منتصف شهر مارس/أيار الماضي في أعقاب عدد من الحوادث القاتلة في إثيوبيا وإندونيسيا.

وتعمل شركة بوينغ منذ ذلك الحين على التوصل لحل لإصلاح ميزة الأمان التلقائي، والتي اُعتبرت المحور الرئيسي أثناء تحقيقات أعطال الطائرات. حتى الآن، لم يُعلن عن أي إطار زمني يحدد عودة طائرات 737 ماكس للخدمة.

ويقول ويلي والش، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخطوط الجوية الدولية: "لدينا كل الثقة في بوينغ، ونتوقع أن تعود الطائرة بنجاح للخدمة في الأشهر المقبلة بعد أن حصلت على موافقة من المنظمين".

وتُعد طائرة 737 ماكس من طائرات بوينغ الأكثر مبيعاً، إذ لديها تراكم طلبات شراء مسبقة يصل إلى 5 آلاف طلب تقريباً. وقد واصلت الشركة بناء الطائرات منذ توقيف رحلاتها، ولكن، بوتيرة منخفضة، إلا أنها لم تبلغ عن أي مبيعات لطراز هذه الطائرات منذ ذلك الوقت.

وتقول بوينج إن سعر 200 طائرة من طراز 737 ماكس يصل إلى حوالي 24 مليار دولار. ولكن، يقول خبير في مجال صناعة الطائرات إن أي صفقة بيع لطائرات 737 ماكس في هذه المرحلة من المحتمل أن تكون بخصم كبير.