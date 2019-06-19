دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 3 عقود من كونها شركة عامة تتداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أعلنت شركة سوثبيز، أقدم وأكبر دار مزادات دولية في العالم، عن خططها لتصبح شركة خاصة في صفقة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار.

دار المزادات التي يبلغ عمرها 275 عاماً، بيعت للملياردير في مجال الاتصالات ومجمع الأعمال الفنية باتريك دراهي، الذي تقدر ثروته بأكثر من 9 مليارات دولار، وفقاً لفوربز.

وتقدر الصفقة شركة سوثبيز بسعر يبلغ 57 دولاراً للسهم، بعلاوة إصدار بلغت 61٪ من سعر إغلاق الشركة يوم الجمعة. كما ارتفع سهم سوثبيز بنسبة 58٪ يوم الاثنين.

وقال دراي في بيان إن "سوثبيز هي واحدة من أكثر العلامات التجارية أناقة وطموحاً في العالم"، مضيفاً أنه معجب بالشركة وأحد زبائنها منذ فترة طويلة جداً.

وقد تأسست شركة سوثبيز في لندن في العام 1744، ولديها اليوم 80 مكتباً حول العالم، حيث تتخذ من نيويورك مقراً لها.

وبحسب قول الشركة، فإن مغادرة وول ستريت سيمنحها المرونة اللازمة لتسريع برنامج إعادة هيكلتها الأخير لوضع الشركة في موقف يسمح لها بتحقيق نجاح طويل الأجل.

وكانت قد أصبحت كريستيز، دار المزادات العلنية المنافسة لسوثبيز، خاصة في العام 1998، بعد أن استحوذ عليها الملياردير الفرنسي فرانسوا بينولت.

ورغم ارتفاع سعر سهم سوثبيز إلى مستوى منذ حوالي العام، إلا أنه انخفض بعد ذلك بسبب انخفاض الإيرادات، لتنخفض أسهمها خلال العام الماضي بنسبة 40٪، قبل صفقة يوم الاثنين.

يذكر أن دار سوثبيز للمزادات مختصة بعرض اللوحات الفنية الشهيرة والمنحوتات والمقتنيات القيمة الأخرى، ومن المقرر أن تعرض في أغسطس/آب سيارة آستون مارتن من طراز DB5 مرممة بالكامل، والتي اشتهرت في فيلم جيمس بوند "غولد فينغر" من العام 1964. من المتوقع أن يبلغ سعر بيع السيارة 6 ملايين دولار.

