تسلا ترفع سعر سياراتها ذو الطلاء الأسود بألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تخطط لشراء سيارة تسلا سوداء قريباً، فلا شك بأنه أصبح من المهم أن تعرف أن لونك المفضل سيكلفك 1,000 دولار إضافي.

إذ أعلن رئيس الشركة التنفيذي، إيلون ماسك، في تغريدة على حسابه في مواقع التواصل تويتر، أن طلب السيارة باللون الأسود، الذي لم يكن يكلف في الماضي أي إضافات، سيكلف الآن 1,000 دولار إضافي، لتتطابق رسوم الطلاء الأسود مع رسوم الطلاء الفضي والأزرق.

ولم يوضح ماسك في تغريدته سبب رفع سعر الطلاء الأسود، ولم تستجب تسلا لطلب التعليق من CNN.

وقد تكون زيادة السعر وسيلة لتشجيع مبيعات الشركة في الأيام الأخيرة من الربع المالي الثاني لتسلا، إذ يبدأ الربع الثالث في يوليو/تموز، أي في ذات الوقت الذي تقرر فيه تسلا رفع سعر الطلاء الأسود. كما قام ماسك الأربعاء بنشر تغريدة للتذكير بأن الضرائب الفيدرالية الأمريكية المفروضة على سيارات تسلا ستتقلص الشهر المقبل.

ولا ينبغي أن يؤدي رفع سعر تسلا إلى زيادة الحد الأدنى لسعر طراز موديل 3 أو موديل S أو موديل X، إذ أشار ماسك أنه سيكون هناك لون أبيض متوفر دون تكلفة إضافية، بالإضافة إلى الأبيض اللؤلؤي الذي يكلف 1,500 دولار إضافي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتعديل تشكيلة الألوان الخاصة بها، إذ قامت في سبتمبر/أيلول 2018، بإزالة اللون الأسود المعدني والفضي المعدني من خيارات الألوان، وذلك لتبسيط عملية التصنيع، بعد مواجهتها ضغوطاً لتصنيع السيارات بوتيرة أسرع.

كما تعتبر تغيرات أسعار الطلاء أحدث تعديلات في أسعار تسلا، بعد أن كانت قد عرضت في وقت سابق من هذا العام سيارة من طراز موديل 3 على موقعها الإلكتروني بتكلفة بلغت 35 ألف دولار، قبل إزالتها بعد عدة أسابيع.