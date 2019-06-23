فورد تعلن عن محرك سيارة "موستانغ شيلبي" الجديدة الأقوى في تاريخ الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مطلع العام الحالي، أعلنت شركة فورد عن بنائها سيارة موستانغ شيلبي GT500 جديدة، من شأنها أن تكون أقوى سيارة بنيت في مصنع الشركة على الإطلاق.

اليوم، بات إعلان شركة السيارات الأمريكية أكثر وضوحاً، بعد أن صرحت الشركة أن طراز السيارة لعام 2020، والتي ستطرح للبيع في الخريف، ستتميز بمحرك 8 أسطوانات بقوة 760 حصاناً.

بمحرك كهذا، ستستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 96.5 كيلومتراً في الساعة في غضون 3.5 ثانية، ما سيجعلها "أقوى سيارة فورد قانونية في الطرقات على الإطلاق"، وفقاً لما قالته الشركة.

ولم تصرح فورد بعد عن سعر السيارة الجديدة، ولكن يبدأ سعر سيارة موستانغ من طراز العام 2019 من 59,140 دولاراً، إلا أن هذا سعر سيارة GT350، والتي تصل قوة محركها إلى 662 حصان.

وتتمتع شركة فورد بعلاقة معقدة ولكن مثمرة مع شركة شيلبي أميركيان التي تتخذ من لاس فيغاس مقراً لها. وكانت قد صنعت سيارات شيلبي موستانغ في البداية من قبل شيلبي، وباستخدام سيارات موستانغ من شركة فورد. ولا تزال شيلبي اليوم تقوم بتحويلات أداء من هذا النوع.

يُذكر أنه هناك حالياً سيارات شيلبي موستانغ، مثل سوبر سنيك، تتمتع بقوة أكثر من 700 حصان، إلا أن هذه الجديدة ستكون أقوى سيارة على الإطلاق تنتجها شركة فورد بنفسها.

